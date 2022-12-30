Вера: весогонка Стерлинга — это жульничество

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе UFC, заявил, что действующий чемпион промоушена в этом дивизионе Алджамейн Стерлинг играет не по правилам, когда сбрасывает слишком большой вес перед боями.



«То, как он сбрасывает вес, является для меня жульничеством. Я вешу около 70 кг как во время подготовки, так и вне тренировочного лагеря. Когда я сбрасываю до 61 кг, я понимаю, что сделал это натурально, но даже разница в 9–10 кг — это для меня много.

Этот ублюдок весит 77–81 кг, когда ест чёрт знает что. Да, он может сделать вес, но именно поэтому его однажды отправили в глухой нокаут — он сбросил слишком много», — приводит слова Веры MMA Fighting.

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Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму.