Мухаммад Мокаев сообщил, что ему из-за травмы предстоит операция

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев вывихнул плечо. Спортсмену в ближайшее время предстоит операция.

«К сожалению, я вывихнул плечо, теперь буду ждать операции! Благодаря вам, моим фанатам, я вернусь как можно скорее. Обещаю! Люблю вас всех! Точно в тот же день в прошлом году я сломал руку перед своим дебютом в UFC в Лондоне. Я сделаю всё, чтобы драться в карде на UFC 286. Я хотел отложить операцию, но у меня не получается даже поднять руку», — написал Мокаев в своих социальных сетях.

Напомним, последний поединок Мокаев проводил на турнире UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был канадский боец Малкольм Гордон. Британец добыл победу с помощью болевого приёма.

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