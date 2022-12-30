Тренер Уайлдера оценил шансы на победу Усика и Фьюри в очном поединке

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, не смог назвать фаворита поединка между непобеждённым украинским боксёром Александром Усиком и обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.



«Я не удивлюсь, если Усик выиграет бой, но я также нисколько не удивлюсь, если Фьюри за счёт своих габаритов полностью превзойдёт Александра после нескольких раундов. Надо отдать должное Усику — он всегда находит способ победить. Он бесстрашный, у него высокий боксёрский IQ.



Для меня это бой с шансами 50 на 50. Ни один боксёр в мире не сможет гарантированно выйти на ринг с Усиком и провести поединок под свою диктовку», — приводит слова Скотта Boxing Social.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: