Завуров дал совет тем, кто хочет отправиться в Токио, показав фото с Хабибом оттуда

Президент EFC Шамиль Завуров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где предостерёг подписчиков от поездок в Токио без достаточного количества финансовых средств.
«Токио подтвердил статус одного из самых дорогих городов мира. Если надумаете ехать сюда, не забудьте побольше захватить с собой», — написал Завуров, прикрепив к сообщению несколько фото.
Фото: Из личного архива Шамиля Завурова
Фото: Из личного архива Шамиля Завурова
Напомним, в Токио прибыл и бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Уже завтра, 31 декабря, в столице Японии состоится матчевая встреча Bellator и Rizen. На спортивном мероприятии выступит россиянин Гаджи Рабаданов. Противостоять ему будет местный спортсмен Коджи Такеда.
В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:
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