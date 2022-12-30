Завуров дал совет тем, кто хочет отправиться в Токио, показав фото с Хабибом оттуда

Президент EFC Шамиль Завуров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где предостерёг подписчиков от поездок в Токио без достаточного количества финансовых средств.



«Токио подтвердил статус одного из самых дорогих городов мира. Если надумаете ехать сюда, не забудьте побольше захватить с собой», — написал Завуров, прикрепив к сообщению несколько фото.

Фото: Из личного архива Шамиля Завурова

Фото: Из личного архива Шамиля Завурова

Напомним, в Токио прибыл и бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Уже завтра, 31 декабря, в столице Японии состоится матчевая встреча Bellator и Rizen. На спортивном мероприятии выступит россиянин Гаджи Рабаданов. Противостоять ему будет местный спортсмен Коджи Такеда.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки: