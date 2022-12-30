Сехудо почтил память российского борца Бесика Кудухова

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо почтил память известного российского борца Бесика Кудухова, который скончался 29 декабря, девять лет назад.



«Светлая память моему величайшему сопернику Бесику Кудухову. Спасибо за прекрасные воспоминания, которые ты оставил борцовскому сообществу», — написал Сехудо на своей странице в одной из социальных сетей.



Бесик Кудухов, четырёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр, погиб в возрасте 27 лет в автокатастрофе на федеральной трассе под Армавиром.



Генри Сехудо становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 2008 году. С 2013 года американец начал заниматься смешанными единоборствами.