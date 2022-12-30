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Барберена выразил желание заменить Нила, Рахмонов отреагировал

Барберена выразил желание заменить Нила, Рахмонов отреагировал
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Американский боец смешанных единоборств Брайан Барберена заявил, что готов выйти на замену соотечественнику Джеффу Нилу на коротком уведомлении и сразиться с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Нил выбыл. Раньше мы должны были подраться с тобой на коротком уведомлении, и сейчас никто не хочет с тобой драться. Давай сделаем это с тобой в 180 фунтах, и мы увидимся с тобой», — обратился Барберена к Рахмонову в социальных сетях.

«Почему бы и нет? Давай сделаем это для фанатов», — отреагировал Рахмонов на вызов.

«Огромный респект! Погнали! UFC, Шон, Дана, пришлите мне контракт, давайте сделаем это!» — подытожил Барберена.

Поединок между Шавкатом Рахмоновым и Джеффом Нилом должен был состояться на турнире UFC Fight Night 217 в ночь на 15 января в Лас-Вегасе.

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