Патрисио Фрейре назвал бойцов Bellator лучше Усмана Нурмагомедова
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полулёгком весе Патрисио Фрейре высказал мнение о россиянине Усмане Нурмагомедове.
«Уверен, что Усман технически уступает моему брату Патрики, несмотря на рекорд 16-0. Он довольно худощавый парень, и если брат в реванше включится по полной, то обязательно выиграет. Шаблий, Тофик Мусаев и Патрики лучше Усмана. Если он примет участие в Гран-при лёгкого дивизиона и встретится с кем-то из них, то потеряет пояс. Так что я искренне надеюсь, что Хабиб защитит его от участия в Гран-при», — приводит слова Фрейре портал Sherdog.
18 ноября на турнире Bellator Усман Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над Патрики Фрейре и стал чемпионом промоушена в лёгком весе.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
21:41
-
21:14
-
20:45
-
20:36
-
19:33
-
19:15
-
18:46
-
18:33
-
17:46
-
17:29
-
16:16
-
16:03
-
15:43
-
15:21
-
15:16
-
14:34
-
14:14
-
13:55
-
13:32
-
13:18
-
12:18
-
12:09
-
11:24
-
11:11
-
10:59
-
10:54
-
10:36
-
10:30
-
09:35
-
09:23
-
09:22
-
09:09
-
00:52
- 29 декабря 2022
-
23:41
-
23:25
Партнерский контент