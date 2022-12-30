Патрисио Фрейре назвал бойцов Bellator лучше Усмана Нурмагомедова

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полулёгком весе Патрисио Фрейре высказал мнение о россиянине Усмане Нурмагомедове.



«Уверен, что Усман технически уступает моему брату Патрики, несмотря на рекорд 16-0. Он довольно худощавый парень, и если брат в реванше включится по полной, то обязательно выиграет. Шаблий, Тофик Мусаев и Патрики лучше Усмана. Если он примет участие в Гран-при лёгкого дивизиона и встретится с кем-то из них, то потеряет пояс. Так что я искренне надеюсь, что Хабиб защитит его от участия в Гран-при», — приводит слова Фрейре портал Sherdog.



18 ноября на турнире Bellator Усман Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над Патрики Фрейре и стал чемпионом промоушена в лёгком весе.