Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дрю Добер назвал бойца, который способен дать Махачеву близкий бой

Дрю Добер назвал бойца, который способен дать Махачеву близкий бой
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер, выступающий в лёгком дивизионе UFC, предположил, кто может составить достойную конкуренцию действующему чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.

«Дастин Порье против Ислама Махачева. Это был бы близкий бой. Бойцовский IQ в этом противостоянии мог бы сыграть действительно важную роль», — приводит слова Добера журналист Джеймс Линч.

Ислам Махачев в октябре этого года стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, одолев удушающим приёмом бразильца Чарльза Оливейру. Свою первую защиту титула Махачев проведёт с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

Дастин Порье в своём последнем поединке в ноябре удушающим приёмом выиграл у своего соотечественника Майкла Чендлера.

Новость по теме
Оливейра: думаю, Махачев победит Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022