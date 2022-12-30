Дрю Добер назвал бойца, который способен дать Махачеву близкий бой

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер, выступающий в лёгком дивизионе UFC, предположил, кто может составить достойную конкуренцию действующему чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.



«Дастин Порье против Ислама Махачева. Это был бы близкий бой. Бойцовский IQ в этом противостоянии мог бы сыграть действительно важную роль», — приводит слова Добера журналист Джеймс Линч.



Ислам Махачев в октябре этого года стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, одолев удушающим приёмом бразильца Чарльза Оливейру. Свою первую защиту титула Махачев проведёт с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284.



Дастин Порье в своём последнем поединке в ноябре удушающим приёмом выиграл у своего соотечественника Майкла Чендлера.

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