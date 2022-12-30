Эвандер Холифилд сделал прогноз на возможный бой между Фьюри и Усиком

Легендарный боксёр Эвандер Холифилд высказался о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.



«Всё будет зависеть от того, как будет драться Фьюри. Надо сказать, что оба боксёра очень хороши. У парня поменьше более быстрые руки, и если Фьюри не сможет создать ему некомфортные условия, то Усик выиграет. Поэтому я в своё время достиг успеха. Просто понял, что быстрее всех. Теперь и у больших ребят появились ритм и баланс, так что боксёрам поменьше стало сложнее», — сказал Холифилд в интервью iFL TV.



Поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен состояться в начале следующего года.