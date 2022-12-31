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Тим Цзю — о срыве боя с Чарло: я был готов шокировать мир

Тим Цзю — о срыве боя с Чарло: я был готов шокировать мир
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Австралийский боксёр, обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю прокомментировал отмену боя с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло.

«Я был разбит, потому что набрал сумасшедшую форму. Реально был готов к такому вызову и мог шокировать мир. Но что поделать, мне повезло, что травму получил не я. Мог бы точно так же сидеть со сломанной рукой. Я желаю Чарло выздоровления, ещё встретимся. Всегда найдутся те, кто будет критиковать. Люди высказывают мнение направо и налево, просто не обращай внимания.

Сейчас мы продолжаем тренироваться. Надеюсь, мой промоутер организует мне большой бой в Австралии, а затем я вернусь в США для поединка с Чарло», — сказал Цзю в интервью ESNews.

Поединок Цзю и Чарло должен был состояться 28 января 2023 года.

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