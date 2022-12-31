Блахович раскритиковал Анкалаева за оправдания после ничьей в титульном поединке

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович раскритиковал Магомеда Анкалаева за то, что россиянин оправдывался после ничьей в очном поединке.



«Все говорили, что я проиграю. И букмекеры, и фанаты считали, что он меня прикончит, но я почти выиграл. Теперь Анкалаев ищет оправдания и рассказывает, почему не был так хорош. Почему? Потому что хорош был я. Потому что я не позволил ему делать то, что он обычно делал. Вот в чём причина. А сейчас он говорит, что был травмирован, был плохой лагерь. Я не верю. Это всё слабость.



Меня бесит, когда кто-то оправдывается. Я никогда не говорю про плохой лагерь или травмы, или ещё что-то в этом духе. Если вам плохо, сидите дома и пейте чай. Если вступаешь в бой — не оправдывайся. Вот и всё», — приводит слова Блаховича MiddleEasy.