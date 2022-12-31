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Тренер Анкалаева: Блахович понимал, что проиграл

Тренер Анкалаева: Блахович понимал, что проиграл
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Тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, выступающего в полутяжёлом весе UFC, Сухраб Магомедов высказался о поединке своего подопечного с Яном Блаховичем.

«На самом деле Блахович же понимал, что проиграл. Хотя после этого начал говорить, что ему там что-то сказали, что он не проиграл, что надо пересмотреть. Ты же чувствуешь, когда ничего не сделал, когда проиграл. Кроме лоу-кика, он в принципе ничего и не сделал, все это видели», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.

Титульный поединок за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем завершился ничьей раздельным решением судей.

За вакантный титул в январе сразятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.

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