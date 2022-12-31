Александр Емельяненко записал с дочерью новогоднее поздравление

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, вместе с дочерью Полиной, поздравив фанатов с наступающим Новым годом.
«С моей принцессой поздравляем вас с наступающим Новым годом! Всех благ вам мирских, благодатей Божьих, счастья, здоровья, успехов во всём! С Новым годом, с новым счастьем!» — сказал Емельяненко в видео.
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда.
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