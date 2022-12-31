Девушка Джервонты Дэвиса выступила с заявлением и отозвала иск
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Девушка непобеждённого американского боксёра Джервонты Девиса Ванесса Посо отозвала иск в отношении спортсмена.
Ранее Джервонта Дэвис был арестован за нанесение побоев подруге. Позже боксёр вышел из-под стражи под залог.
«Прошедшие дни были чрезвычайно утомительными для всех вовлечённых сторон. Эта ситуация последняя, которую я бы хотела придать огласке. Наши отношения были хрупкими, мы оба виноваты в споре. Из-за того, что эмоции накалились, я сделала ненужный звонок в правоохранительные органы, когда была в бешенстве. Джервонта не причинил вреда ни мне, ни дочери.
Сегодня мы обратились за помощью, которая должна нам помочь двигаться вместе вперёд. Уверена, мы добьёмся успеха», — приводит слова девушки Boxing-Social.
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