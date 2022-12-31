UFC отказал Барбарене в поединке с Рахмоновым

Американский боец смешанных единоборств Брайан Барберена сообщил, что руководство UFC отказало ему в поединке с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.



«Мне сообщили, что я не получу бой с Рахмоновым. Я знаю, что не заслуживаю этот поединок, особенно в контексте последнего выступления, но в этом году у меня было ещё два отличных выступления, да и каждый бой отличается. Я очень опасный боец и искренне верю, что могу победить Рахмонова и подарить фанатам отличный бой. Но это полностью зависит от UFC. Я готов подготовиться в кратчайшие сроки, мы с Шавкатом договорились встретиться 14 января. Уважаю Рахмонова за согласие на бой», — написал Барбарена на своей странице в социальной сети.



На счету Барбарены 18 побед в 27 поединках в смешанных единоборствах. Рахмонов выиграл все 16 боёв в ММА.

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