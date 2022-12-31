Фьюри: Усик будет раздавлен, когда я до него доберусь

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.



«Когда я доберусь до Усика, то он будет раздавлен. Что касается Джо Джойса, то он появился из ниоткуда, он большой и проделал свой путь наверх. Теперь Джойса высоко котируют все организации, это жёсткий соперник, и Джо может стать вызовом для любого боксёра.



Но лично я буду стараться, чтобы провести бой с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира. Это поединок, которого хочу и которого хочет он. Мы поставим всё на кон и посмотрим. Не думаю, что он достаточно силён, чтобы выдерживать удары. Он — естественный легковес. В любителях Усик был в среднем весе, а я тяжеловесом. Это вызов, но он будет убегать всю ночь как маленький болван. Однако, когда он попадётся мне в руки, я его раздавлю», — приводит слова Фьюри The Telegraph.