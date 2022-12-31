Рабаданов поделился эмоциями от победы на турнире RIZIN vs Bellator

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгком весе в дивизионе Bellator, поделился эмоциями после победы над Коджи Такедой на турнире RIZIN vs Bellator.



«Спасибо большое! Вчера я сказал, что устрою настоящее шоу имени Гаджи Рабаданова. Думаю, вы поверили мне. Спасибо огромное болельщикам, вы самые лучшие. Я хочу поблагодарить школу Абдулманапа Нурмагомедова и моих тренеров. Это очень важно для моей семьи, для папы и мамы. Я люблю вас!» — сказал Рабаданов после поединка.



Гаджи Рабаданов одержал победу единогласным решением судей над Такедой. Поединок продлился все три раунда. Рабаданову секундировал бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, прибывший на турнир в качестве капитана команды Bellator.

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RIZIN vs Bellator. Гаджи Рабаданов vs Коджи Такеда.