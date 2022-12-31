Фьюри: после поединков у меня бывает депрессия

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о своих психологических проблемах.
«Я всю жизнь страдал от множества проблем с психическим здоровьем, ОКР, депрессии, тревог. Я не знал, что меня ждёт в жизни, когда я достигну вершины. Я просто большой, лысый и толстый парень, который умеет боксировать. 154 тысячи зрителей приходили на стадионы «Уэмбли» и «Тоттенхэма», чтобы посмотреть на меня. Но после поединков у меня бывает депрессия.
Вот почему я потом отправляюсь в ораторские туры по стране. Когда ты побеждаешь или становишься чемпионом в тяжёлом весе, то это самый высокий взлёт, а за ним идут самые низкие падения. Примерно так я могу это объяснить. Но мне приятно знать, что многие люди следят за моим путём», — приводит слова Фьюри The Telegraph.
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