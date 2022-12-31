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Дмитрий Бивол прокомментировал своё признание «Боксёром года»

Дмитрий Бивол прокомментировал своё признание «Боксёром года»
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) прокомментировал своё признание «Боксёром года». Напомним, ранее американский телеканал ESPN, а также Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) признали Бивола лучшим бойцом 2022 года.

«Знаете, вы работаете, а потом в конце года получаете бонус. Приятно? Тринадцатая зарплата, да. Вот примерно так же себя ощущаю.

Не уверен, что по своим качествам я стал лучше — но я получил хороших соперников и одолел их. Они, конечно же, более именитые и серьёзные, чем предыдущие. Но в целом, нет ощущения, что за этот год я показал что-то сверхъестественное», – сказал Бивол в интервью журналисту Руслану Гумилёву.

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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:

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