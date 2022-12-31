Дмитрий Бивол прокомментировал своё признание «Боксёром года»

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) прокомментировал своё признание «Боксёром года». Напомним, ранее американский телеканал ESPN, а также Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) признали Бивола лучшим бойцом 2022 года.
«Знаете, вы работаете, а потом в конце года получаете бонус. Приятно? Тринадцатая зарплата, да. Вот примерно так же себя ощущаю.
Не уверен, что по своим качествам я стал лучше — но я получил хороших соперников и одолел их. Они, конечно же, более именитые и серьёзные, чем предыдущие. Но в целом, нет ощущения, что за этот год я показал что-то сверхъестественное», – сказал Бивол в интервью журналисту Руслану Гумилёву.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
- 31 декабря 2022
-
17:08
-
16:41
-
15:47
-
15:30
-
14:29
-
14:09
-
13:58
-
13:28
-
12:45
-
12:37
-
11:56
-
11:43
-
11:30
-
10:56
-
10:23
-
10:00
-
09:41
-
00:50
-
00:24
- 30 декабря 2022
-
23:29
-
23:16
-
22:26
-
21:41
-
21:14
-
20:45
-
20:36
-
19:33
-
19:15
-
18:46
-
18:33
-
17:46
-
17:29
-
16:16
-
16:03
-
15:43