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Тренер Бивола рассказал, как он изменился после боя с Канело

Тренер Бивола рассказал, как он изменился после боя с Канело
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, рассказал, как изменился его подопечный после победы над звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, поединок с которым состоялся в мае этого года.

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113), нанеся Альваресу второе поражение в его карьере.

«Я хочу сказать, что после боя с Канело он расслабился — в хорошем смысле слова. Раскрепостился и в поединке с Рамиресом показал, что стал боксировать свободнее, получать больше удовольствия. Не было такого напряжения, как в бою с Канело», – сказал Машьянов в интервью журналисту Руслану Гумилёву.

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