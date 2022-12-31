Бивол объяснил, почему ему тяжело дался бой с Канело

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться перед боем со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, состовшимся в мае этого года в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113), нанеся Альваресу второе поражение в карьере.

«Эмоционально это был самый серьёзный соперник. Во-первых, перед боем было очень много интервью. В день бывало по 20 интервью — отдаёшь на это 2-3 часа. Одни и те же вопросы… По 10-15 минут, и всё одно и то же. Туда приди, здесь сфотографируйся…

Против тебя весь фанатский сектор, можно сказать. Но к этому я был готов и мог отбить эту эмоциональную атаку. В бою против Рамиреса этого вообще не было. Не нужно было с чем-то бороться», – сказал Бивол в интервью журналисту Руслану Гумилёву.

Новость по теме Дмитрий Бивол прокомментировал своё признание «Боксёром года»

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: