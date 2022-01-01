Тренер Бивола сказал, когда истёк срок согласия на реванш с Канело
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, рассказал о контрактном пункте на обязательный реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, поединок с которым состоялся в мае этого года в Лас-Вегасе (США).
«Да, этот пункт был в контракте, но он подразумевал под собой шестимесячный срок. Нужно было объявить, что Канело хочет реванша.
Когда истёк срок? Этот пункт истёк 1 декабря, а сегодня мы можем принимать этот бой с чистого листа», – сказал Машьянов в интервью журналисту Руслану Гумилёву.
Ранее экс-чемпион в двух весовых категориях, американец Тимоти Брэдли назвал фаворита в бою между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
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