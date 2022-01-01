Тренер Бивола назвал сроки его следующего боя

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), высказался о сроках его следующего боя.
«Если бой с Артуром [Бетербиевым] и состоится, то в самом конце 2023 года. Потому что Артур дерётся в начале года, в январе. Дима подерётся в апреле. Это будет либо [Джошуа] Буатси, либо кто-то другой из англичан.
Хотелось бы, конечно же, в следующем году объединительный бой за звание абсолютного чемпиона. В каком весе, нам неважно. Если это будет бой с Канело в 76 кг – мы будем драться там. Если Канело пойдёт на это», – сказал Машьянов в интервью журналисту Руслану Гумилёву.
Ранее Бивол прокомментировал своё признание «Боксёром года».
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
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