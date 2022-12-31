Чейл Соннен сказал, какой боец мог бы заменить Джеффа Нила в бою с Рахмоновым
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Двукратный претендент на титул UFC американец Чейл Соннен высказался о потенциальной замене соотечественника Джеффа Нила, из-за травмы снявшегося с поединка против казахстанского проспекта Шавката Рахмонова.
«Если у Кевина Ли появится возможность сделать шаг вперёд и сразиться с Рахмоновым, то я надеюсь, что он сделает это. Как по мне, это интересное предложение.
Не знаю, есть ли лучшая идея. И я не уверен, что к тому времени, как состоится турнир, Рахмонов останется в карде. Потому что я не знаю другого парня, который мог бы сразиться с ним. И давайте не притворяться, что это неинтересный бой», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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