О’Мэлли: Стерлинг – один из лучших грэпплеров в MMA
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли высказался о соотечественниках — Алджамейне Стерлинге и Генри Сехудо.
«Я считаю, что на данный момент Алджамейн является одним из лучших грэпплеров в смешанных единоборствах. Он крайне опасен и очень функционален. Генри же по большей части борец.
Стерлинг заберётся вам за спину и забросит ножной треугольник. А с этим гораздо опаснее иметь дело, чем с Генри, пытающимся оказаться в позиции сверху», – сказал боец в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Ранее О’Мэлли дал прогноз на титульный поединок легковесов Ислама Махачева и Александра Волкановски, который состоится в феврале на турнире UFC 284.
Новость по темеШон О’Мэлли сделал прогноз на бой Махачева и Волкановски
Сехудо поймал Хасбика на болевой приём:
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