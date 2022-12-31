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О’Мэлли предсказал, как сложится бой между Верой и Сэндхагеном

О’Мэлли предсказал, как сложится бой между Верой и Сэндхагеном
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о поединке между эквадорцем Марлоном Верой и соотечественником Кори Сэндхагеном, который состоится 18 февраля в США.

«Я считаю, что Кори будет много двигаться, будет быстрым. Люди хорошо смотрятся против Веры в начале, в первых раундах все у него выигрывают. Чёртов Фрэнки Эдгар выигрывал 14 минут, а затем получил в голову чёртовой ногой.

Не знаю… Если это будет пять раундов и маленькая клетка, тогда я отдам предпочтение Вере. А если будет три раунда и маленькая клетка, то выберу Кори. Это будет классный бой, я в восторге от него», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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