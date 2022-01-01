Боец UFC и бывший тренер детей Кадырова Абдул-Керим Эдилов умер в 31 год

Бывший руководитель секретариата главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керим Эдилов скончался в 31 год. Об этом сообщает Starhit. Причины смерти бывшего бойца ММА не называются.

Эдилов подписал контракт с UFC в 2015 году, но из-за проваленного допинг-теста дебютировал в промоушене спустя два года. В первом бою он нокаутировал серба Бояна Михайловича. В 2019-м Абдул-Керим Эдилов объявил об уходе из UFC. Его профессиональный рекорд: 17 побед, четыре поражения.

Также Абдул-Керим Эдилов тренировал детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В феврале прошлого года он заступил на должность вице-премьера республики по молодёжной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств. Свой пост Эдилов покинул в ноябре 2022 года.