Александр Емельяненко вместе с шеф-поваром Ильевым поздравил всех с Новым годом

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, вместе с популярным шеф-поваром Константином Ильевым поздравил подписчиков с Новым годом.

«Здрасьте, здрасьте, люди добрые. Как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Я Новый год встретил трезво и вкусно», — сказал Емельяненко.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда.