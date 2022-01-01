Промоутер Ломаченко рассказал о предполагаемой дате боя с Хэйни
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Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), заявил, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе с американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) состоится до или после Рамадана в 2023 году.
«Этот бой, по сути, сделан. Мы ищем место и дату, которые будут объявлены в ближайшее время.
Я обедал с Биллом Хэйни, отцом Дэвина. Дэвин присоединился к нам. Они прекрасные люди и оба готовы. Этот бой состоится либо до, либо сразу после Рамадана.
Дэвин – религиозный мусульманин, поэтому мы не можем сделать это во время Рамадана, а сделаем это до или после», — цитирует Арума Sky Sports.
Священный месяц Рамадан в 2023 году начнётся 22 марта и закончится 21 апреля.
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