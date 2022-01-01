А. Емельяненко обратился к подписчикам с философской мыслью

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале. В посте 41-летний боец обратился к подписчикам с философской мыслью.

«Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми», — заявил Александр.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда.