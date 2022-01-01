Скотт Кокер: у Bellator есть бойцы, готовые побеждать в UFC
Поделиться
Президент Bellator Скотт Кокер считает, что действующий ростер его промоушена может конкурировать со всеми лигами планеты, в том числе и с UFC.
«Когда вы говорите о спортсменах Bellator, имейте в виду, что за последние шесть-семь лет это лучший состав, который у нас когда-либо был в истории лиги, и я говорю это не только потому, что руковожу этой компанией.
Если вы пробежитесь вниз по весовым категориям, у нас есть не просто бойцы, которые могут побеждать в UFC.
У нас есть бойцы по три или четыре в каждой весовой категории, которые могут конкурировать с любой компанией на планете. Сейчас у нас очень сильная база бойцов», — приводит слова Кокера MMA Junkie.
Напомним, ранее Кокер оценил турнир Bellator vs Rizin.
Комментарии
- 1 января 2023
-
19:21
-
18:25
-
17:14
-
16:36
-
11:13
-
11:08
-
10:36
-
04:00
-
01:00
- 31 декабря 2022
-
22:20
-
21:00
-
19:50
-
19:14
-
18:00
-
17:08
-
16:41
-
15:47
-
15:30
-
14:29
-
14:09
-
13:58
-
13:28
-
12:45
-
12:37
-
11:56
-
11:43
-
11:30
-
10:56
-
10:23
-
10:00
-
09:41
-
00:50
-
00:24
- 30 декабря 2022
-
23:29
-
23:16
Партнерский контент