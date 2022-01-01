Хабиб высоко оценил выступление Рабаданова на совместном турнире Bellator и Rizin

Бывший чемпион лёгкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов высказался касательно победы российского бойца Гаджи Рабаданова над японцем Коджи Такедой в рамках совместного турнира Bellator и Rizin в Японии.

«В Японии было очень интересно, впервые побывал в этой стране, это просто другой мир, словами не описать. Поздравляю Гаджи Рабаданова. Ты закрывал этот год команды своим выступлением, и тебе это удалось сделать яркой победой. Этот год для нашей команды самый запоминающийся, мы его будем долго вспоминать», – написал Хабиб в социальной сети.

Напомним, противостояние между промоушенами прошло 31 декабря 2022 года в Токио. Рабаданов и Такеда провели поединок в главном карде данного турнира. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.