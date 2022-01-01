Махачев выложил совместную фотографию после победы команды на турнире Rizin vs Bellator
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Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев выложил совместную фотографию после победы команды на турнире Rizin vs Bellator.
«Поставили точку в этом году», — подписал фото 31-летний боец.
Фото: Социальная сеть Ислама Махачева
Напомним, в турнире Rizin vs Bellator во всех пяти поединках сильнее оказались представители Bellator. Хабиб Нурмагомедов был капитаном команды Bellator и наставником российского бойца Гаджи Рабаданова в бою с японцем Коджи Такедой. Рабаданов одержал победу единогласным решением судей.
Ранее босс промоушена Bellator Скотт Кокер подвёл итоги турнира с участием бойцов его лиги против коллег из Rizin и заявил, что бойцы его промоушена готовы к победам в UFC.
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