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Махачев выложил совместную фотографию после победы команды на турнире Rizin vs Bellator

Махачев выложил совместную фотографию после победы команды на турнире Rizin vs Bellator
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Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев выложил совместную фотографию после победы команды на турнире Rizin vs Bellator.

«Поставили точку в этом году», — подписал фото 31-летний боец.

Фото: Социальная сеть Ислама Махачева

Напомним, в турнире Rizin vs Bellator во всех пяти поединках сильнее оказались представители Bellator. Хабиб Нурмагомедов был капитаном команды Bellator и наставником российского бойца Гаджи Рабаданова в бою с японцем Коджи Такедой. Рабаданов одержал победу единогласным решением судей.

Ранее босс промоушена Bellator Скотт Кокер подвёл итоги турнира с участием бойцов его лиги против коллег из Rizin и заявил, что бойцы его промоушена готовы к победам в UFC.

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