Казахстанский боец UFC Исмагулов объявил о завершении спортивной карьеры

Рейтинговый легковес UFC Дамир Исмагулов завершил карьеру бойца. Об этом казахстанский спортсмен объявил в соцсетях.

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал.



Это было интересное путешествие. Момент, который останется в памяти. Всех обнял», – написал Исмагулов.

Исмагулов в прошлом бою проиграл Арману Царукяну единогласным решением судей (27-30, 27-30, 27-30). Бой состоялся 17 декабря на UFC Vegas 66 в Лас-Вегасе (США).

Казахстанец дебютировал в UFC в 2018 году, провёл шесть поединков, одержав в них пять побед.