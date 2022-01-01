Казахстанский боец UFC Исмагулов объявил о завершении спортивной карьеры
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Рейтинговый легковес UFC Дамир Исмагулов завершил карьеру бойца. Об этом казахстанский спортсмен объявил в соцсетях.
«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал.
Это было интересное путешествие. Момент, который останется в памяти. Всех обнял», – написал Исмагулов.
Исмагулов в прошлом бою проиграл Арману Царукяну единогласным решением судей (27-30, 27-30, 27-30). Бой состоялся 17 декабря на UFC Vegas 66 в Лас-Вегасе (США).
Казахстанец дебютировал в UFC в 2018 году, провёл шесть поединков, одержав в них пять побед.
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