Махачев коротко подвёл итоги 2022 года

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором подвёл итоги 2022 года.

«Итоги 2022 года коротко – это был удивительный год для моей профессиональной карьеры», — написал Махачев.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт в рамках турнира UFC 284.



Последний бой Ислам Махачев провёл с Чарльзом Оливейрой на UFC 280. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.



Ислам Махачев провёл 24 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 23 победы и лишь единожды уступил сопернику.



Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: