Махачев коротко подвёл итоги 2022 года

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором подвёл итоги 2022 года.
«Итоги 2022 года коротко – это был удивительный год для моей профессиональной карьеры», — написал Махачев.
Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт в рамках турнира UFC 284.
Последний бой Ислам Махачев провёл с Чарльзом Оливейрой на UFC 280. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.
Ислам Махачев провёл 24 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 23 победы и лишь единожды уступил сопернику.
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
- 2 января 2023
-
11:48
-
09:57
- 1 января 2023
-
23:10
-
22:29
-
21:45
-
20:49
-
20:05
-
19:21
-
18:25
-
17:14
-
16:36
-
11:13
-
11:08
-
10:36
-
04:00
-
01:00
- 31 декабря 2022
-
22:20
-
21:00
-
19:50
-
19:14
-
18:00
-
17:08
-
16:41
-
15:47
-
15:30
-
14:29
-
14:09
-
13:58
-
13:28
-
12:45
-
12:37
-
11:56
-
11:43
-
11:30
-
10:56