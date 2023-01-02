Хабиб — о турнире в Японии: это просто другой мир, словами не описать

Экс-чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу турнира Rizin vs Bellator, который состоялся в Японии.

«В Японии было очень интересно. Впервые побывал в этой стране, это просто другой мир, словами не описать.



Поздравляю Гаджи Рабаданова. Ты закрывал этот год команды своим выступлением, и тебе удалось сделать это яркой победой.



Этот год для нашей команды — самый запоминающийся. Мы будем долго вспоминать его», — написал Хабиб в социальных сетях.

Напомним, в турнире Rizin vs Bellator во всех пяти поединках сильнее оказались представители Bellator. Хабиб Нурмагомедов был капитаном команды Bellator и наставником российского бойца Гаджи Рабаданова в бою с японцем Коджи Такедой. Рабаданов одержал победу единогласным решением судей.

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