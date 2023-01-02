Хабиб — о турнире в Японии: это просто другой мир, словами не описать

Экс-чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу турнира Rizin vs Bellator, который состоялся в Японии.
«В Японии было очень интересно. Впервые побывал в этой стране, это просто другой мир, словами не описать.
Поздравляю Гаджи Рабаданова. Ты закрывал этот год команды своим выступлением, и тебе удалось сделать это яркой победой.
Этот год для нашей команды — самый запоминающийся. Мы будем долго вспоминать его», — написал Хабиб в социальных сетях.
Напомним, в турнире Rizin vs Bellator во всех пяти поединках сильнее оказались представители Bellator. Хабиб Нурмагомедов был капитаном команды Bellator и наставником российского бойца Гаджи Рабаданова в бою с японцем Коджи Такедой. Рабаданов одержал победу единогласным решением судей.
В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:
- 2 января 2023
-
14:29
-
13:06
-
11:48
-
09:57
- 1 января 2023
-
23:10
-
22:29
-
21:45
-
20:49
-
20:05
-
19:21
-
18:25
-
17:14
-
16:36
-
11:13
-
11:08
-
10:36
-
04:00
-
01:00
- 31 декабря 2022
-
22:20
-
21:00
-
19:50
-
19:14
-
18:00
-
17:08
-
16:41
-
15:47
-
15:30
-
14:29
-
14:09
-
13:58
-
13:28
-
12:45
-
12:37
-
11:56
-
11:43