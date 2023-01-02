Фроч: Усик победит Фьюри, если Тайсон выступит очень плохо

Трёхкратный чемпион мира и член Зала славы, британец Карл Фроч высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Ни у кого не получится победить Тайсона Фьюри. Усик? Послушайте, Усик достаточно хорош, чтобы победить любого в свой лучший вечер. Однако Тайсону нужно выступить очень плохо, чтобы проиграть.

Усик уже немолод, в бою с Джошуа он не смог выдать мощную концовку. Да, он смог перевернуть бой и сделать всё, чтобы победить, но он уже немолод. Это 12-раундовый бой. Тайсон Фьюри будет наваливаться на него, удерживать на средней дистанции и бить», – сказал Фроч в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

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