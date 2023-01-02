Хргович — о поражениях Джошуа: он слишком много думает в ринге

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжёлом весе, хорватский боксёр Филип Хргович высказался о причинах поражений двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«У меня не получится измениться полностью. Я стараюсь не учиться слишком многому для того, чтобы не растерять свои сильные стороны. Мне кажется, что именно это и произошло с Энтони Джошуа. Он был мастером нокаутов, однако затем излишне сосредоточился на боксе.

Джошуа слишком много думает. В боях с [Александром] Усиком он выбрал неверную тактику. Ему нужно было оставаться собой – идти вперёд и выбрасывать удары. Он же пытался боксировать слишком вдумчиво», – сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Tru School Sports.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду: