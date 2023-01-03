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Царукян: самый тяжёлый бой Махачева в UFC был со мной. Реванш будет ещё интереснее

Царукян: самый тяжёлый бой Махачева в UFC был со мной. Реванш будет ещё интереснее
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Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о потенциальном реванше с действующим чемпионом дивизиона и соотечественником Исламом Махачевым.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в апреле 2019 года, и тогда Махачев победил единогласным судейским решением.

«Я не выходил на этот бой, чтобы просто подраться – я выходил выигрывать. Я не хотел контракт получить или ещё что-то… Думаю, мои бои показывают, что я не просто выхожу в клетку.

Конечно, это большое имя для меня было, первый бой. И сейчас он чемпион. На данный момент самый тяжёлый бой в UFC у него был со мной, так что реванш будет ещё интереснее», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.

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