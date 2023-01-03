Дана Уайт прокомментировал драку с женой в ночном клубе

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал драку со своей женой в ночном клубе.

«Я один из парней, которые говорят, что у парня никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину, и теперь я говорю об этом на TMZ. Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Я смущен. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. У людей будет свое мнение по этому поводу, и мнение людей будет правильным, особенно в моём случае. Никогда не поднимайте руки на женщину», — приводит слова Уайта Daily Mail со ссылкой на TMZ.

Ранее сообщалось, что пара вместе с друзьями отмечала Новый год в одном из ночных клубов, и когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать Энн, она дала ему пощечину. Дана тут же дал ей пощечину в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям, которые разняли пару.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта