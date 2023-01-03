Жена Даны Уайта высказалась о драке с мужем в ночном клубе

Энн Уайт, жена главы UFC Даны Уайта, прокомментировала драку с мужем в ночном клубе.

«Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, значит ничего не сказать — ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба тоже были пьяны. много в канун Нового года, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», — приводит слова Энн TMZ.

Ранее сообщалось, что пара вместе с друзьями отмечала Новый год в одном из ночных клубов, и когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать Энн, она дала ему пощечину. Дана тут же дал ей пощечину в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям, которые разняли пару.

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