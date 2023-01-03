«Завершил карьеру не потому, что проиграл». Исмагулов — про уход из спорта
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Рейтинговый легковес UFC Дамир Исмагулов дал комментарий по поводу своего решения уйти из спорта.
«Я завершил карьеру не потому, что проиграл. Победы и поражения всегда идут рядом друг с другом, это неотъемлемая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем», – сказал Исмагулов на видео, опубликованном в социальных сетях.
Исмагулов в прошлом бою проиграл Арману Царукяну единогласным решением судей (27-30, 27-30, 27-30). Бой состоялся 17 декабря на UFC Vegas 66 в Лас-Вегасе (США).
Казахстанец дебютировал в UFC в 2018 году, провёл шесть поединков, одержав в них пять побед.
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