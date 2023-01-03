Видео драки Даны Уайта со своей женой в ночном клубе

В сети появилось видео драки между президентом UFC Даны Уайтом и его жены Энн в ночном клубе во время празднования Нового года.

Сообщается, что пара вместе с друзьями находилась в VIP-зоне над танцполом, и когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать Энн, она дала ему пощёчину. Дана тут же дал ей пощёчину в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям, которые разняли пару. Также отмечается, что Дана и Энн в тот момент были сильно пьяны.



53-летний Уайт стал президентом организации в 2001 году. Тогда она была частью промоушена Zuffa. Под управлением Даны UFC превратился в крупнейшую и самую популярную организацию в мире смешанных единоборств.

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными: