«Ни дня без спорта!». Емельяненко показал тренировку в Дубае
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, в котором показал видео своей тренировки в Дубае.
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда.
Ранее 41-летний боец обратился к подписчикам с философской мыслью.
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