Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ни дня без спорта!». Емельяненко показал тренировку в Дубае

«Ни дня без спорта!». Емельяненко показал тренировку в Дубае
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, в котором показал видео своей тренировки в Дубае.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда.

Ранее 41-летний боец обратился к подписчикам с философской мыслью.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023