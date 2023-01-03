Александр Шаблий назвал одного из самых сильных ударников в ММА, с которым он сталкивался

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий прокомментировал решение Дамира Исмагулова завершить карьеру.



«Один из самых сильных ударников в ММА, с кем мне приходилось работать. Очень жаль, но тебе только фарту по жизни!» — написал Шаблий в социальных сетях.



Напомним, Исмагулов объявил о завершении карьеры 1 января. Дамир дебютировал в UFC в 2018 году и провёл шесть поединков, одержав в них пять побед. В прошлом бою он встречался с россиянином Арманом Царукяном. Противостояние продлилось всю дистанцию. Дамир проиграл единогласным решением судей (27-30, 27-30, 27-30). Поединок состоялся 17 декабря на UFC Vegas 66 в Лас-Вегасе (США).

Ранее Исмагулов высказался о поражении от Царукяна.



