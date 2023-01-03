Хирн: хотим перестроить Джошуа, чтобы он снова стал тройным чемпионом мира
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), высказался о планах на следующих бой.
«Энтони хочет вернуться, чтобы сразиться с парнем из топ-15. Возможно, летом получится устроить бой с Диллианом Уайтом, а после мегабой с Деонтеем Уайлдером.
Сейчас план состоит в том, чтобы перестроить Энтони. Он должен стать трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Быть смелым, слушать соцсети – это очень здорово. Но должен быть план, умный план. А вообще мы хотим, чтобы он провёл три боя в этом году», — приводит слова Хирна BoxingScene со ссылкой на его выступление в The DAZN Boxing Show podcast.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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