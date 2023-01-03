Олимпийский чемпион Юриоркис Гамбоа арестован за ДТП со смертельным исходом

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, кубинец Юриоркис Гамбоа был арестован полицией за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом информирует Cubanoticias 360.

Сообщается, что Гамбоа совершил наезд на пешехода на неосвещённом участке трассы. При этом говорится, что боксёр не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Инцидент случился в ночь на 31 декабря.

В последний раз Гамбоа дрался весной прошлого года. Тогда он проиграл нокаутом представителю Мексики Исааку Крусу. В общей сложности в активе 41-летнего кубинского боксёра 35 боёв, в которых он одержал 30 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Является олимпийским чемпионом 2004 года.