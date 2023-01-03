Стивенсон: Ломаченко — чертовски ограниченный боксёр

Непобеждённый американский боксёр, чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон критически оценил способности известного украинского боксёра Василия Ломаченко.
Стивенсон, рассуждая о недавнем поединке Ломаченко с Ортисом, раскритиковал украинца.
«Может показаться, что Ортис достаточно умелый, но это только потому, что Ломаченко сам чертовски ограниченный боксёр», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.
На счету Василия Ломаченко 16 побед в 18 поединках в профессиональной карьере. Украинец следующий бой должен провести с американцем Дэвином Хэйни за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.
Шакур Стивенсон последний бой провёл с бразильцем Робсоном Консейсао и одержал победу единогласным решением судей. После этого боя американец объявил о переходе в лёгкий вес.
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