Волкановски: не пытайтесь переобуться, когда я побью Махачева

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.



«Я хочу принимать вызовы, потому что они делают лучше. Сидеть в полулёгком весе и защищать свой рекорд — не моя история. Каждый бой — риск. Я лучше буду идти за большими вызовами. Настолько большими, что люди будут считать это невозможным. Только так можно развиваться.



Я не ломаюсь под давлением. Я всем говорю, что готов к вызову. Люди сомневаются во мне, и они должны это делать, но запомните — не пытайтесь переобуться, когда я побью Махачева и сделаю свою работу», — сказал Волкановски в интервью All Star.



Бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева состоится в феврале 2023 года.