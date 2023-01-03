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Волкановски: не пытайтесь переобуться, когда я побью Махачева

Волкановски: не пытайтесь переобуться, когда я побью Махачева
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

«Я хочу принимать вызовы, потому что они делают лучше. Сидеть в полулёгком весе и защищать свой рекорд — не моя история. Каждый бой — риск. Я лучше буду идти за большими вызовами. Настолько большими, что люди будут считать это невозможным. Только так можно развиваться.

Я не ломаюсь под давлением. Я всем говорю, что готов к вызову. Люди сомневаются во мне, и они должны это делать, но запомните — не пытайтесь переобуться, когда я побью Махачева и сделаю свою работу», — сказал Волкановски в интервью All Star.

Бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева состоится в феврале 2023 года.

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