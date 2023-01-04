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Тренер Уайлдера: если Деонтей достанет Усика ударом, всё закончится

Тренер Уайлдера: если Деонтей достанет Усика ударом, всё закончится
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Тренер американского боксёра, бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт оценил перспективы своего подопечного в потенциальном поединке с украинским непобеждённым боксёром Александром Усиком.

«Деонтею потребовалось бы всего несколько раундов, чтобы уделать Усика. Как только Уайлдер достанет его ударом, всё закончится. Усик получит удар, а ринг покинет с синяками и шрамами, а как по-другому?» — заявил Скотт в интервью журналистке Кейт Абдо.

На счету Деонтея Уайлдера 46 поединков в профессиональной карьере и 43 победы, 42 из которых нокаутом. В последнем поединке американец досрочно завершил бой с Робертом Хелениусом.

На счету Александра Усика 20 побед в 20 поединках.

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