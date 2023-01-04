Тренер Уайлдера: если Деонтей достанет Усика ударом, всё закончится
Поделиться
Тренер американского боксёра, бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт оценил перспективы своего подопечного в потенциальном поединке с украинским непобеждённым боксёром Александром Усиком.
«Деонтею потребовалось бы всего несколько раундов, чтобы уделать Усика. Как только Уайлдер достанет его ударом, всё закончится. Усик получит удар, а ринг покинет с синяками и шрамами, а как по-другому?» — заявил Скотт в интервью журналистке Кейт Абдо.
На счету Деонтея Уайлдера 46 поединков в профессиональной карьере и 43 победы, 42 из которых нокаутом. В последнем поединке американец досрочно завершил бой с Робертом Хелениусом.
На счету Александра Усика 20 побед в 20 поединках.
Комментарии
- 4 января 2023
-
00:56
-
00:00
- 3 января 2023
-
22:52
-
21:55
-
21:35
-
20:13
-
19:50
-
18:14
-
17:10
-
16:03
-
15:33
-
14:12
-
12:30
-
11:01
-
10:18
-
09:29
-
09:23
-
08:13
-
05:00
-
05:00
-
04:23
-
04:01
-
02:00
-
00:34
- 2 января 2023
-
23:50
-
22:04
-
21:02
-
20:06
-
19:23
-
18:03
-
15:56
-
14:29
-
13:06
-
11:48
-
09:57
Партнерский контент